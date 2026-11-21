Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для Bet it Drives Show оценил свою промоутерскую деятельность.

Следующая, возможная, ваша интересная роль в будущем – промоутер. Как вы себя оцениваете от 1 до 10?

«На сегодняшний момент возьмем восемь. Я – лицо компании, потому что я достиг целей в боксе, которые я для себя ставил».

Компания – это Ready to Fight?

«Это Usyk 17 Promotions. Да, это и Ready to Fight. Я как лицо. Смотрите, я один ничего не могу сделать. Так же, как и вы. У вас есть команда, которая работает и всё. Когда кричат: «Я! Я!», – это, мне кажется, что-то они на немецком говорят».

19 декабря во Львове пройдет третий вечер бокса от Usyk 17 Promotions – Rising Stars III: Constellation.

Ранее в Великобритании предсказали для Усика денежные поединки.