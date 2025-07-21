Олег Гончар

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в комментарии Mail Sport Boxing прокомментировал перспективы Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), которого он во второй раз победил нокаутом.

Усик выразил уверенность в потенциале британца, подчеркнув его молодой возраст и возможности.

«Даниэлю сейчас 27 лет, он молодой парень. Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать пояс». Александр Усик

Усик также отметил, что Дюбуа продемонстрировал характер, несмотря на поражение, и призвал не недооценивать его амбиции. Усик подчеркнул, что упорная работа и правильная подготовка могут вернуть британца к чемпионским гонкам.

Напомним, Леннокc Льюис оценил победу Усика над Дюбуа, на которого он ставил до боя.

Также промоутер Энтони Джошуа рассказал, почему Усик изменил тактику в бою с Дюбуа.