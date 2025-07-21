Промоутер Джошуа объяснил, почему Усик изменил тактику во время реванша с Дюбуа
Хирн считает украинца феноменальным бойцом
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о втором поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Функционера цитирует vringe.com:
Усик просто феноменален. Смотрели бой? В первом раунде он боксировал под прессингом. А с Дюбуа шутки плохи. Если попадет – будет беда. Думаю, что он пропустил несколько ударов, после чего решил, что не стоит боксировать с ним вторым номером. Он побил его и выиграл досрочно. Он дважды побил Джошуа. Дважды побил Фьюри. И дважды побил Дюбуа. Это просто невероятно.
Дюбуа признал величие Усика.