Олег Гончар

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью The Ring рассказал о мотивации, которая помогает ему готовиться к реваншу с Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Накануне боя украинец поделился фразами, которые вдохновляли его во время подготовки к поединку с Тайсоном Фьюри.

«Маятник Ньютона уже запущен» — это означало, что игра началась. Этот слоган остался во мне, но я изменил мышление». Александр Усик

38-летний боксер подчеркнул, что с годами изменил подход к тренировкам и стал другим человеком благодаря новым знаниям. В его нынешнем лагере звучат мотивационные фразы: «Мама, смотри, я летаю» и «Нет, это легко» в ответ на слова сына о трудностях.

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом одержал победу над «Динамитом» Дюбуа. Так что не удивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что наиболее вероятно реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настройся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

Реванш Усика и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее промоутер Энтони Джошуа рассказал, почему Усик нокаутирует Дюбуа.