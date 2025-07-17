Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн для Sky Sports поделился мыслями о реванше обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

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«Даниэль продемонстрировал огромную силу духа в бою с Эй Джейем. Он в хорошей физической и психологической форме. Но Усика вывести из себя невозможно. Пожалуй, самым выдающимся человеком нашего поколения в этом навыке является Тайсон Фьюри, но даже он не смог его вывести из себя.

Когда Дюбуа кричал Усику в лицо, Александр был непоколебим. Это заставляет меня отдать ему предпочтение в этом бою. Даже без всего того, что было вчера, я всегда выбирал Усика. Хотя я действительно считаю, что Дюбуа представляет угрозу. У него мощный удар. Он очень уверен в себе.

Усик просто слишком хороший боксер, и я думаю, что он нокаутирует Дюбуа. Он остановит его поздно, как в прошлый раз, но, возможно, немного позже. Но Даниэль является угрозой в бою, и я думаю, что у него есть шанс.

Да, рано или поздно время берет свое. Я просто не думаю, что это будет в субботу. Возможно, дело будет даже не в этом. Если тебя ударит Даниэль Дюбуа, это проблема. Неважно, насколько ты хорош».