Известный американский тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Наставника цитирует vringe.com:

Дюбуа всегда был хорошим панчером. Он знает, как драться, и это всё. Но до первого боя с Усиком он не разжигал огонь, он тогда ещё не нашёл себя. Эта магия ещё не произошла. Это могло и не произойти, но это случилось – он нашёл себя. Он нашёл себя, потому что хотел искупления. Когда он проиграл Джо Джойсу... Я знаю, что его орбитальная кость была сломана, но в результате он всё же сдался. А в бою с Усиком был там удар ниже пояса или не был, но в конечном итоге он сдался. На этот раз он не сдастся, он уже не тот парень.

После того боя с Усиком он нашёл себя. Он нашёл что-то важнее, чем буква «П» в колонке в статистике или денежного гонорара. Что он нашёл? Это гордость. Это способность посмотреть на себя в зеркало. Это способность выйти за дверь, увидеть людей и почувствовать себя хорошо. Он дрался за это. Он хотел почувствовать гордость за себя. А когда ты дерешься за это, то тебя трудно побить. Когда ты талантлив, у тебя толстая кость и мышцы, такие, как у него – это природная сила. Он потрясёт тебя, если попадёт, и он молод, а Усик становится старше. Это опасный бой для Усика. Это очень опасный бой, подходя ближе к этим дверям. Усик всё ближе и ближе к завершению карьеры. Он заслуживает завершение карьеры прямо сейчас, в любое время, когда он захочет. Посмотрите, что он сделал. Что он может сделать? Я знаю, ты можешь снова объединить титулы, но что ты ещё сделаешь? Ты заработал гору денег, спасибо Богу.

Он герой для украинцев. Он даёт им надежду. Там же ужасная война, а они смотрят, кто чемпион мира в супертяжелом весе, и это напоминает им, что всегда есть надежда, напоминает, насколько они сильны, как люди. Он напоминает им об этом. Этот боец особенный. Усик – один из величайших победителей, которых вы когда-либо видели в истории любого спорта, и его личность, и всё остальное. Имеет сложный бой. Вы можете сказать подобное о боях с Фьюри. Это, конечно же, были тяжёлые бои, но он сделал то, что должен был. Но сейчас он на таком этапе, где твой пробег в твоём возрасте при таких достижениях… Если он подумает хоть на секунду, хоть я знаю, что он этого не сделает, потому что он победитель, а победители никогда не думают о том, что скажу я сейчас. Но если бы он на секунду подумал, что Дюбуа будет тем же бойцом, который был в первом бою, он был бы в опасности быть застигнутым врасплох. Но я не думаю, что такого победителя, как Усик, можно взять врасплох. Я просто считаю, что этого нет в его ДНК.

В конце концов, мой взгляд на этот бой следующий – посмотрите поединок, он будет очень интересным! Пристегните ремни, будет очень интересно. Так действительно и есть, потому что если судьба Даниэля Дюбуа победить, он сейчас готов к этому. Ныне он разжигает огонь. Это будет действительно интересно. В результате вы знаете, в чью сторону я склоняюсь. Я не могу ставить против одного из величайших людей. Я думаю, Дюбуа отличная личность, и его тренер тоже, но я не могу быть против одного из величайших победителей, чья самая большая отличительная черта и актив… Да, он может боксировать, он хорош в защите, он хорошо комбинирует. Да, он левша, но он просто знает, как побеждать. Он находит путь к победе. Я не могу ставить против Усика. Он найдёт путь. Это может быть действительно очень трудно, но он найдёт способ победить.