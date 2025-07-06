Напомним, реванш между 38-летним украинцем и 27-летним британцем за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый бой между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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