Усик похвалил Дюбуа перед реваншем: «Он отличный боец»
Украинец отметил форму британца, вспомнив его победы над Джошуа, Миллером и Хрговичем
28 минут назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 KO) вспомнил первый бой против британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и поделился впечатлениями о будущем сопернике в интервью Карлу Фремптону.
В первом поединке он был хорош. Думаю, Даниэль — сильный атлет и боксер, у него хорошие навыки. Его последние три боя — настоящие победы: против Хрговича, Миллера и Джошуа. Он замечательный боец.
Напомним, реванш между 38-летним украинцем и 27-летним британцем за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Первый бой между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
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