Жертва Кличко предсказал победителя реванша Усик – Дюбуа
Американец удивил своим выбором
около 2 часов назад
Усик и Дюбуа / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Шеннон Бриггс поделился своим мнением о предстоящем реванше Александр Усик – Даниэль Дюбуа.
Бриггс верит, что Усик снова одержит верх над своим оппонентом. Цитирует Шеннона Seconds Out.
«Сложный бой, но я выберу Усика. Да, я выберу Александра».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
На кону в этом противостоянии будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Впервые они встретились в августе 2023 года, и тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.
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