«Я умею летать». Усик показал архивные кадры и обратился к матери
19 июля украинец проведет бой с Дюбуа
41 минуту назад
Обладатель титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) опубликовал эмоциональный пост в соцсетях, в котором обратился к матери — Надежде Петровне.
Смотри, мама, я умею летать.
Напомним, что 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне состоится долгожданный реванш Усика с британцем Даниэлем Дюбуа — действующим обладателем титула IBF в супертяжелом весе. На кону снова будет звание абсолютного чемпиона мира.
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