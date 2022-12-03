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Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора

Также Александр посетит бой Дениса Беринчика
Бокс Профессиональный бокс
17:07
Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Фото: Matchroom
Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 KO) прибыл в Лондон.

Украинский боксер посетит бой Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), а также главный поединок вечера, в котором встретятся чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) и Дерек Чисора (33-12, 23 КО).

Усик сделал совместное фото вместе с командой Беринчика.

Фото: yurchik_borchik
Тайсон Фьюри – Дерек Чисора. Онлайн трансляция.
Денис Седашов
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Денис Беринчик Александр Усик

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