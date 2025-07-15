Олег Гончар

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) прокомментировал talkSPORT обвинения от команды Дэниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) в мошенничестве в их первом поединке.

На пресс-конференции в Лондоне тренер Дюбуа Дон Чарльз и сам боксер заявили, что Усик мошенничал в поединке 2023 года во Вроцлаве, утверждая, что якобы не было удара ниже пояса.

Усик отверг эти обвинения, назвав их психологическими играми.

«Это не имеет значения. Я не мошенник. Мне нравится играть, в частности в психологические игры, но по моим правилам». Александр Усик

Усик добавил, что знает, как психологически вывести себя из равновесия, но держит это в секрете.

Реванш между 38-летним Усиком и 27-летним Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Wembley в Лондоне.

Ранее Дерек Чисора рассказал, как Дюбуа победить Усика в реванше.