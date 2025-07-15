Владимир Кириченко

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) для talkSPORT поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

В чём секрет победы над Усиком? Что ты понял из своего опыта?

«Надо быть безумнее его. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется. Если ты готов это сделать, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину – тебя нокаутируют».

Нужно ли Дэниелю закончить бой быстро?

«Мы говорим «быстро», но Александр скажет: «Я тоже хочу быстро». Так что посмотрим, что будет. Суббота. «Уэмбли». С нетерпением жду».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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