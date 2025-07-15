Олег Гончар

Усик прокомментировал агрессивное поведение Дюбуа на дуэли взглядов

Абсолютный чемпион в тяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью The Ring поделился впечатлениями от дуэли взглядов с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) накануне их реванша 19 июля на Wembley в Лондоне.

Во время дуэли Дюбуа вел себя агрессивно, кричал в лицо украинцу, но Усик остался невозмутимым.

🔥 @dynamite_daniel_dubois goes OFF on @usykaa in their first fight week face off 😳



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«Я не почувствовал его энергии, потому что, думаю, это Даниэль почувствовал мою. Спросите его, что он думает, потому что я чувствую себя хорошо, всё в порядке». Александр Усик

38-летний украинец, который в первом бою 26 августа 2023 года нокаутировал Дюбуа в девятом раунде во Вроцлаве, ранее ответил на обвинения Дюбуа и его команды в нечестности из-за спорного удара ниже пояса в пятом раунде в том поединке.

Также ранее Усик заявил, что Дюбуа боится его перед реваншем.