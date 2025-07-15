Усик рассказал, почему Дюбуа кричал на него во время staredown.
Украинец увидел слабость соперника
около 1 часа назад
Усик прокомментировал агрессивное поведение Дюбуа на дуэли взглядов
Абсолютный чемпион в тяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью The Ring поделился впечатлениями от дуэли взглядов с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) накануне их реванша 19 июля на Wembley в Лондоне.
Во время дуэли Дюбуа вел себя агрессивно, кричал в лицо украинцу, но Усик остался невозмутимым.
«Я не почувствовал его энергии, потому что, думаю, это Даниэль почувствовал мою. Спросите его, что он думает, потому что я чувствую себя хорошо, всё в порядке».
38-летний украинец, который в первом бою 26 августа 2023 года нокаутировал Дюбуа в девятом раунде во Вроцлаве, ранее ответил на обвинения Дюбуа и его команды в нечестности из-за спорного удара ниже пояса в пятом раунде в том поединке.
Также ранее Усик заявил, что Дюбуа боится его перед реваншем.