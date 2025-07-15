Олег Гончар

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью The Ring перед реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) рассказал, что ждет приезда жены Екатерины.

На вопрос о прогрессе Дюбуа в навыках 38-летний украинец ответил, что не думает о нем.

«Сейчас моё внимание полностью на работе. Общение с журналистом — иногда кайф, иногда не очень. Через пару часов у меня тренировка. Сегодня приезжает моя жена Екатерина — мы не виделись три месяца. Хочу обнять её и выпить пуэра, но он немного тяжёлый, поэтому, наверное, остановлюсь на газированной воде». Александр Усик

Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля на Wembley в Лондоне.

В первом бою в 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа, но команда британца обвиняет украинца в нечестности.

Также Усик рассказал, почему Дюбуа на него кричал во время столкновения взглядов.