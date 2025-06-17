Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) для Boxing King Media поделился мыслями о перспективах австралийского чемпиона IBF в крузервейте Джея Опетаи (28-0, 22 КО).

Как думаешь, сможет ли Опетая сделать то же самое, что сделал ты — стать чемпионом в крузервейте, а затем перейти в хевивейт? Достаточно ли он хорош для этого?

«Да, мне нравится этот парень. Отличный спортсмен, чемпион мира в крузервейте. Если Опетая будет хорошо тренироваться, упорно работать — да, думаю, это возможно. Если он сменит категорию — возможно, я не знаю.

Многие люди говорят: «Ты же маленький, бла-бла-бла». ОК, маленький. И что дальше? Все решает только твое желание, сердце и разум».

Напомним, накануне Опетая за 5 раундов уничтожил своего соперника, защитив титул чемпиона мира.