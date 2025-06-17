Усик ответил, стоит ли его ждать в политике
Категоричный ответ от звезды бокса
17 минут назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Объединённый чемпион мира в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing King Media высказался о своём отношении к политике.
Несмотря на то, что ранее Усик говорил о возможной политической карьере после уходя из бокса, сейчас он утверждает, что не заинтересован в этом.
«Политика мне неинтересна, потому что я не понимаю, что в ней происходит. Бокс мне понятен: дерутся два парня, два джентльмена. Политика для меня запутанная. Мне не нравится политика. Я не хочу ею заниматься».
Напомним, что ранее Усик пригласил президента США Дональда Трампа пожить в Украине.
Александр 19 июля в Лондоне проведёт реванш против британца Даниэля Дюбуа.
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