В команде олимпийского чемпиона радуются завершению карьеры Ломаченко ```

Представитель промоутерской компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит поделился мыслями о следующих шагах олимпийского чемпиона Токио-2020 Энди Круса (5-0, 2 КО) после решения украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.

Цитирует Смита boxingscene.com.

«Энди Крус находится в отличной позиции. 14 июня он будет сражаться в элиминаторе, а затем станет обязательным претендентом, в зависимости от того, какое решение будет принято в отношении временного чемпиона. Я думаю, что его повысят до полного чемпиона, а затем, надеемся, организуют бой за титул. Так что Энди Крус находится в отличной позиции.

Будем честными: единственный способ, которым кто-то решит сразиться с Энди Крусом, — это если его обяжут это сделать, поэтому я рад, что мы добились для него такого положения и с нетерпением жду того, что принесет ему будущее».