В команде олимпийского чемпиона радуются завершению карьеры Ломаченко ```
Кубинец является претендентом на пояс IBF
около 6 часов назад
Представитель промоутерской компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит поделился мыслями о следующих шагах олимпийского чемпиона Токио-2020 Энди Круса (5-0, 2 КО) после решения украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.
Цитирует Смита boxingscene.com.
«Энди Крус находится в отличной позиции. 14 июня он будет сражаться в элиминаторе, а затем станет обязательным претендентом, в зависимости от того, какое решение будет принято в отношении временного чемпиона. Я думаю, что его повысят до полного чемпиона, а затем, надеемся, организуют бой за титул. Так что Энди Крус находится в отличной позиции.
Будем честными: единственный способ, которым кто-то решит сразиться с Энди Крусом, — это если его обяжут это сделать, поэтому я рад, что мы добились для него такого положения и с нетерпением жду того, что принесет ему будущее».
Вероятнее всего, новым обладателем титула IBF станет нынешний временный чемпион Реймонд Мураталла.
Отметим, Крус проведет претендентский бой IBF против Хиронори Миширо 14 июня.
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.