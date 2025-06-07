Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) принял решение завершить карьеру из-за проблем со спиной.

«Ломаченко – настоящий и серьезный спортсмен. Его беспокоила спина. Они пытались решить эту проблему, но не смогли, поэтому он решил завершить карьеру. Дело в том, что Ломаченко не был заинтересован в продолжении карьеры, если не мог показать лучшую версию себя.

Я уважаю это решение. Я уважаю Ломаченко и его отца. Я бы хотел, чтобы все бойцы были такими, как Василий».