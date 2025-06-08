«Горжусь тем, что могу назвать…» Усик эмоционально отреагировал на решение Ломаченко повесить перчатки на гвоздь

Усик отметил величественную карьеру Ломы

около 7 часов назад

Фото: Instagram
Фото: Instagra
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) в своем Instagram отреагировал на решение Василия Ломаченко завершить карьеру:

Спасибо за твой путь, преданность и величие.

Ты один из самых выдающихся спортсменов, которых когда-либо видел мир спорта. Не только в боксе – в спорте, точка. Твое любительское наследие не имеет себе равных. Две олимпийские золотые медали. Почти 400 побед. Мастер движений, тайминга и точности.

А на профессиональном ринге ты также написал историю – стал чемпионом мира в трех дивизионах, сделав то, что многие считали невозможным, и сделал это стильно, с классом и умом.

Ты вдохновил миллионы. Ты изменил игру. Ты установил новый стандарт.

Я горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом, товарищем по команде, братом. Твое наследие будет жить еще много-много лет. В сердцах бойцов. В сознании болельщиков. В истории бокса. Поздравляю с легендарной карьерой.

Александр Усик

Известна причина завершения карьеры Ломаченко.

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