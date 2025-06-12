Промоутер Александра Усика (23-0, 14 KO) Александр Красюк рассказал, что жена Катерина сказала чемпиону после первого поединка с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова функционера приводит fightbookmma.com:

Что угодно могло произойти. Скажем, если бы рефери стоял под другим углом и не видел удар ниже пояса и начал бы отсчитывать, что бы произошло?

Все говорят, что Усик не встанет, но откуда вы это знаете? Он воин и точно найдет в себе силу и встанет, чтобы преодолеть боль, но причина, почему он был на полу, заключалась в том, что рефери сказал, что это был удар ниже пояса, а согласно правилам перед боем, если бойца ударили ниже пояса — намеренно или ненамеренно — рефери может дать до пяти минут для травмированного бойца. Позвольте сказать вам, жена Усика кричала на Александра после этого, говоря ему: «Выбей из него всё дерьмо».

Александру понадобилось всего четыре минуты, и почему он не взял пять минут? Он не встал, потому что видел, что его соперник тоже отдыхает. Он восстановился, вернулся и нокаутировал другого парня.