В Великобритании Джошуа отговаривают от боя с соперником Усика
Фроч не видит вариантов для AJ в матче-реванше с Дюбуа
около 1 часа назад
Фото: Matchroo
Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о потенциальном реванше Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британца приводит fightnews.info:
Еще один бой против Дэниэля Дюбуа – забудьте об этом. Дэниэль Дюбуа снова раскатает его к черту. Джошуа не сможет победить Дюбуа. Он будет до смерти бояться пропустить удар в челюсть. А когда Джошуа его пропустит, он снова окажется в отключке.
Напоминаем, что в следующем году Джошуа может завершить карьеру.
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