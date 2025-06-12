Бывший чемпион мира рассказал, за счет чего Дюбуа становится лучше перед реваншем с Усиком
Фремптон отметил команду Даниэля, которая помогает британцу прогрессировать
11 минут назад
Эксчемпион мира Карл Фрэмптон высказался о Даниэле Дюбуа (22-2, 21 KO) перед вторым боем с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Сейчас Дюбуа боец лучше, чем был в первом бою (с Усиком). Я считаю, во многом благодаря психологии Даниэля. Я считаю, что сейчас он в правильных ментальных рамках. Он может нанести ущерб, и в данный момент он полон уверенности. Я должен отдать должное (тренеру) Дону Чарльзу. Я считаю, его работа с Доном Чарльзом действительно хороша. Также в зале есть еще один человек – Киран Фаррелл, который держит лапы для Даниэля. Киран примерно моего роста, немного выше. Он улучшает скорость Даниэля и работает в этом ключе, чего не делают многие супертяжеловесы. Обычно все они взрывные и работают над этим. Я считаю, что с ними Даниэль становится лучше как боец.
Напомним, что лидер крузервейта хочет поединок с Усиком.