Усик перед реваншем с Дюбуа проводит спарринги с сербским нокаутером
Они провели в ринге безумное количество раундов
около 2 часов назад
Владелец титулов WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23-0, 14 КО) проводит спарринги с сербским гигантом Санелем Хасановичем (9-1-1, 7 КО) перед реваншем с чемпионом IBF в хевивейте британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Мой пятый лагерь – в общей сложности 280 раундов с чемпионом Усиком. В этот раз я был его спарринг-партнером в подготовке к бою против Дюбуа.
Предыдущие спарринги были перед боем против Фьюри. Огромный опыт, серьезный прогресс – каждый лагерь поднимает меня на более высокий уровень».
Напомним, первый бой состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.
Ранее стали известны имена еще одних спарринг-партнеров Усика.