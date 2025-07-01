Владелец титулов WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23-0, 14 КО) проводит спарринги с сербским гигантом Санелем Хасановичем (9-1-1, 7 КО) перед реваншем с чемпионом IBF в хевивейте британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Мой пятый лагерь – в общей сложности 280 раундов с чемпионом Усиком. В этот раз я был его спарринг-партнером в подготовке к бою против Дюбуа.

Предыдущие спарринги были перед боем против Фьюри. Огромный опыт, серьезный прогресс – каждый лагерь поднимает меня на более высокий уровень».