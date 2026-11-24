Вайлдер о бое с Баколе: «Перед вами будет новый чемпион мира»
Американский ветеран стремится снова покорить хэвивейт
Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) прокомментировал анонс боя с конголезским боксером супертяжелого веса Мартином Баколе (21-2-1, 16 КО).
«Мы будем сражаться с Мартином Баколе. А после этого все будет просто сумасшедшим.
Я не буду раскрывать всю информацию, которую получил, но когда я его побью, перед вами будет новый чемпион мира в супертяжелом весе, а также новый двукратный чемпион мира в супертяжелом. Вот и все, что я могу сказать. Больше ничего не расскажу. Вы меня понимаете?
Мартин, мы идем. Спасибо тебе за то, что принял этот вызов и дал мне такую возможность. И давайте подарим фанатам… Давайте подарим людям что-то, о чем они будут говорить до конца жизни. Давайте подарим Африке повод для празднования на всю жизнь. Потому что мы здесь, крошка.
Когда двери закрываются, Бог открывает в твоей жизни двойные двери. У меня всегда так было. Когда закрываются одни двери, окно или что-то еще, Бог открывает вдвое больше. А в этой ситуации – втрое больше».
Напомним, Баколе заменил чемпиона Zuffa в тяжелом весе Джея Опетаю, который снялся с боя с Уайлдером.
Бой пройдет 11 декабря на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе в андеркарде поединка Фьюри – Джошуа.
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