Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) прокомментировал анонс боя с конголезским боксером супертяжелого веса Мартином Баколе (21-2-1, 16 КО).

«Мы будем сражаться с Мартином Баколе. А после этого все будет просто сумасшедшим.

Я не буду раскрывать всю информацию, которую получил, но когда я его побью, перед вами будет новый чемпион мира в супертяжелом весе, а также новый двукратный чемпион мира в супертяжелом. Вот и все, что я могу сказать. Больше ничего не расскажу. Вы меня понимаете?

Мартин, мы идем. Спасибо тебе за то, что принял этот вызов и дал мне такую возможность. И давайте подарим фанатам… Давайте подарим людям что-то, о чем они будут говорить до конца жизни. Давайте подарим Африке повод для празднования на всю жизнь. Потому что мы здесь, крошка.

Когда двери закрываются, Бог открывает в твоей жизни двойные двери. У меня всегда так было. Когда закрываются одни двери, окно или что-то еще, Бог открывает вдвое больше. А в этой ситуации – втрое больше».