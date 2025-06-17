Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко отреагировал на российскую атаку на Киев в ночь на 17 июня.

«Это ли тот мир, в котором мы хотим жить, независимо от наших политических убеждений? Убийство невинных людей, как это произошло прошлой ночью в Киеве, неприемлемо, а россия путина ведет откровенный геноцид. Мы должны остановить эту реальность силой и жесткими последствиями для агрессора».

В ночь против 17 июня россия нанесла массовые удары по Киеву – известно о 15 погибших и около 140 раненых.

Напомним, Кличко планирует вернуться на ринг ради реванша с Фьюри.