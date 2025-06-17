Владимир Кличко о очередной атаке на Украину: «Россия Путина ведет откровенный геноцид»
Легенда бокса обратился к мировому сообществу
8 минут назад
Владимир Зеленский / Фото - armyinform.com.ua
Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе украинец Владимир Кличко отреагировал на российскую атаку на Киев в ночь на 17 июня.
«Это ли тот мир, в котором мы хотим жить, независимо от наших политических убеждений?
Убийство невинных людей, как это произошло прошлой ночью в Киеве, неприемлемо, а россия путина ведет откровенный геноцид.
Мы должны остановить эту реальность силой и жесткими последствиями для агрессора».
В ночь против 17 июня россия нанесла массовые удары по Киеву – известно о 15 погибших и около 140 раненых.
Напомним, Кличко планирует вернуться на ринг ради реванша с Фьюри.
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