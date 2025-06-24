Денис Седашов

Профессиональный боксер Нико Али Уолш, внук легендарного Мухаммеда Али, подтвердил, что получал предложение о бое от команды Джейка Пола, однако категорически его отклонил.

Как объяснил спортсмен в комментарии для SunSport, он не хочет связывать своё имя с подобными шоу.

Я не обвиняю других профессиональных боксеров, которые соглашаются на бой с ним — это возможность заработать. Им платят миллионы за поединок с соперником, который, откровенно говоря, значительно ниже уровнем, чем другие, с кем они обычно дерутся за гораздо меньшие деньги. Для кого-то это логично. Но для меня — нет. Я не хочу, чтобы меня запомнили как бойца, который вышел на ринг только ради громкого имени или чека. Это испортило бы мою репутацию и наследие моей семьи. Нико Али Уолш

Уолш также добавил, что окончательно отклонил предложение после победы над Сони Акале в июне 2024 года. В то же время спортсмен не исключает, что согласится на бой с Полом, если в этом будет спортивный смысл — но только при одном условии, которое пока не разглашает.

Джейк Пол потратил $30 миллионов за бой с Тайсоном на осуществление детской мечты.