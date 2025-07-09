Денис Седашов

Временный чемпион WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (19–0–1, 18 КО) поделился мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком (23–0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22–2, 21 КО), который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли. Слова приводит Sky Sports.

Британский боксер признался, что обычно болеет за своих соотечественников, однако на этот раз предпочитает чемпиона из Украины.

В девяти случаях из десяти я ставлю на британцев — всегда хочу, чтобы титулы оставались дома. Но Усик сейчас в такой форме, что выглядит просто непобедимым. Создается впечатление, будто он выполняет какую-то миссию, которую никто не способен остановить. В любой ситуации он находит путь к победе. Фабио Уордли

Напомним, что в августе 2023 года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Безумные деньги: Усик уже заработал в профи-боксе более $200 млн, а после Дюбуа сумма составит почти $350 млн.