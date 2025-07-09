Известный соперник Усика в случае поражения от Дюбуа
Уоррен хочет в третий раз свести украинца с Фьюри
около 2 часов назад
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался в интервью Talk SPORT о потенциальном третьем поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO):
Первые два поединка Усика и Ф'юри были захватывающими. Так что болельщики получили удовольствие. Почему бы не провести этот бой еще раз? К тому же большое количество людей имеют разные мнения относительно результата этого противостояния. Я думаю, даже если Усик проиграет следующий поединок (с Дюбуа), то бой с Ф'юри все равно будет замечательным.
Усик назвал секрет, который отличает его от большинства боксеров.