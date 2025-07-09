Михаил Цирюк

Уже 19 июля один из самых успешных украинских боксеров в истории, непобедимый чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй в своей жизни поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Даниеля Дюбуа.

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За свою блестящую профессиональную карьеру, в которой Усик одержал 23 победы (14 из них — нокаутом), он не только вписал свое имя в историю украинского и мирового спорта, стал постоянным героем новостей бокса, но и смог заработать немалые деньги. Рассказываем, как росли состояния Усика после наиболее знаковых боев, и считаем, сколько в общей сложности принесли ему выступления на профессиональном ринге.

Сколько зарабатывают топовые боксеры?

Не секрет, что спортсмены высочайшего уровня в боксе — совсем не бедные люди. В конце прошлого года американское издание The Sportster составило рейтинг самых прибыльных боксерских поединков в истории, и цифры там действительно впечатляют.

Наибольшие доходы профессиональный бокс принес легендарному Флойду Мейвезеру — первые шесть позиций рейтинга занимают бои именно с его участием. Встреча с звездой UFC Конором Макгрегором принесла ему 280 млн долларов, за поединок с Мэнни Пакьяо он получил 250 млн, а за бой с Саулем Альваресом — еще 80 млн долларов.

Какие гонорары у Усика и сколько он заработал за карьеру?

Наш Александр Усик, конечно, зарабатывает не такие сумасшедшие суммы, но ему точно не приходится жаловаться. Например, за первый бой против Энтони Джошуа в сентябре 2021 года Усик, по данным СМИ, заработал 13 млн долларов.

Именно поединок с Джошуа стал финансовым прорывом для Усика. По информации Sportekz, до 2020 года его общие доходы в профи не превышали 4 млн долларов. Однако после победы над британцем гонорары украинца стремительно возросли: за реванш в августе 2022 года Усик получил рекордные 35 млн долларов.

Для сравнения: до встречи с Джошуа максимальный гонорар Усика в в первом тяжелом весе составлял 1 млн долларов — за бой с Тони Беллью. В хэвивейте его доходы начали стремительно расти: 1,5 млн долларов за поединок с Чаззом Уизерспуном, 1,8 млн — за бой с Дереком Чисорой. Но именно после первой дуэли с Джошуа гонорары Усика больше никогда не опускались до прежнего уровня.

Несколько скромнее был гонорар за первый бой против Даниэля Дюбуа — по данным СМИ, Усик заработал за него 6 млн долларов. Впрочем, «скромным» он кажется только в сравнении с космическими суммами за бои с Джошуа.

Однако дальше - еще больше, потому что впереди были две битвы против Тайсона Фьюри. За первый поединок в Эр-Рияде Усик получил 45 млн долларов. Впрочем, еще больше стоил второй поединок с Тайсоном, после которого украинский боксер стал богаче на просто космические 114 млн долларов.

Сколько же Усик заработал в общем?

Считаем. До боев с Джошуа Усик имел около 4 млн долларов. Добавим 13 млн за первый поединок с британцем, 35 млн — за реванш, еще 6 млн — за победу над Дюбуа, а также 45 и 114 млн за поединки против Фьюри. Всего - 217 млн долларов.

Прогноз на реванш Усик - Дюбуа

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 7 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом одержал победу над «Динамитом» Дюбуа. Так что не удивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что наиболее вероятно реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настройся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

Сколько будет стоить реванш с Дюбуа?

Предстоящий поединок с Даниэлем Дюбуа будет самым прибыльным в карьере Усика. Сумма общего гонорара за поединок превысит 200 млн долларов, из которых 132 млн получит украинец, а британцу достанется 71 млн.

Солидно, не правда ли? Но за этими безумными суммами — годы тяжелой работы, тренировок, жертв и риска. Усик долгое время бился за скромные гонорары, отдавая себя рингу полностью. Каждый цент из его нынешних миллионов буквально заработан потом и кровью.

Так что, удивляясь заоблачным доходам топовых спортсменов, попробуйте хотя бы представить, какой ценой им это досталось. И вместо зависти лучше поддержите Александра Усика в суперпоединке против Даниэля Дюбуа. И пусть уже в ночь на 19 июня вся Украина гордится своим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В материале использованы фото Getty Images