Болид Формулы-Е взорвался во время предсезонных тестов в Испании
Британский пилот успел выбраться из машины
Во время предсезонных тестов Формулы-Е в испанской Хараме взорвался болид британского пилота команды DS Penske Тейлора Барнарда. Об этом сообщил журналист издания FIUM Даниель Ромар в социальной сети Х.
По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как машина внезапно остановилась на трассе, и из неё повалил густой черный дым. Барнард успел оперативно покинуть кокпит, и уже через мгновение после этого раздался взрыв.
Гонщик не пострадал. Причины возгорания и последующего взрыва электроболида в настоящее время выясняются.
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