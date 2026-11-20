Денис Седашов

Во время предсезонных тестов Формулы-Е в испанской Хараме взорвался болид британского пилота команды DS Penske Тейлора Барнарда. Об этом сообщил журналист издания FIUM Даниель Ромар в социальной сети Х.

По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как машина внезапно остановилась на трассе, и из неё повалил густой черный дым. Барнард успел оперативно покинуть кокпит, и уже через мгновение после этого раздался взрыв.

El coche de Taylord Barnard ha estallado de golpe y se ha prendido fuego totalmente. El piloto está BIEN y ha vuelto al paddock a pie. https://t.co/AR0IQudoJP — Daniel Atán Romar (@datanromar) November 20, 2026

Гонщик не пострадал. Причины возгорания и последующего взрыва электроболида в настоящее время выясняются.

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