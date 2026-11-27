Бывший чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко высказался насчет будущего возвращения на ринг украинского экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

По мнению специалиста, 38-летний боксер способен конкурировать с действующими обладателями поясов в своем дивизионе и побороться за статус абсолютного чемпиона. Слова приводит в интервью Sport.ua.

Нынешние лидеры дивизиона, в который Василий собирается вернуться, не выглядят какими-то недосягаемыми соперниками. С теми чемпионами, которые сейчас выступают в этом весе, он может конкурировать и даже стать абсолютным чемпионом мира.

Не скажу, что это будет легко. Задача непростая, но она не выглядит невыполнимой. Лично я верю, что именно в этой весовой категории, с нынешними чемпионами, у Василия Ломаченко есть большие шансы стать чемпионом мира или даже абсолютным чемпионом.