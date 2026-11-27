Павел Василенко

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут впервые в карьере сыграть в одной команде. Такой шанс появится во время прощального матча бывшего нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса, который запланирован на 20 декабря в Буэнос-Айресе.

Тевес объявил, что Месси примет участие в поединке, и выразил уверенность, что к ним присоединится и Роналду. 42-летний аргентинец выступал вместе с Месси в национальной сборной, а с португальцем был одноклубником в Манчестер Юнайтед.

Матч пройдет на легендарной арене Ла Бомбонера – домашнем стадионе Бока Хуниорс. Именно в этом клубе Тевес начал профессиональную карьеру, а в 2018 году вернулся в команду. Через четыре года он завершил выступления на футбольном поле.

Месси и Роналду неоднократно встречались как соперники, в частности, во время выступлений за Барселону и Реал в противостояниях Эль Класико. Теперь болельщики могут увидеть их по одну сторону поля, если Тевесу удастся убедить португальца.

Ожидается, что в прощальном матче также примут участие другие известные футболисты: итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, аргентинский полузащитник Хуан Роман Рикельме и бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд.