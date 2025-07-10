Известный британский полутяжеловес Энтони Ярд (26-3, 24 КО) в интервью Sky Sports рассказал, опасен ли для него бой с чемпионом WBC в полутяжелом дивизионе американцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 КО).

«Конечно. Я просто чувствую, что это заложено во мне, это мой характер – я всегда выбираю самый большой вызов для себя, потому что не хочу быть тем, кто потом оглядывается назад и думает: «а что если бы». Это мой страх. Для некоторых людей страшно бросать вызов большим вещам, а для меня – страшно потом жалеть, что не попробовал.

Я считаю, что его последние выступления, с кем он сражался, как он это делал, кого побеждал и как именно – все это не просто так. Есть причина, почему люди называют его одним из лучших в мире. Он пытался получить большие бои, хотел сразиться с Канело… И, учитывая его прошлые поединки, он действительно соответствует тому, что о нем говорят – и именно это меня захватывает.

Я верю, что именно так создаются возможности, и с таким менталитетом – именно поэтому Турки Аль аш-Шейх сам мне сказал, что хотел меня для этого боя. У них были другие варианты, но он хотел именно меня, потому что я зрелищный».