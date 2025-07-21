Денис Седашов

Британский боксер Дэниель Дюбуа (22-3, 21 КО) столкнулся с неожиданными трудностями перед самым важным боем в своей карьере – реваншем против Александра Усика (24-0, 15 КО) на стадионе Уэмбли.

По сообщениям британских СМИ, в день поединка отец Дюбуа – Стэн – устроил вечеринку в семейном доме. Из-за этого бойцу пришлось ненадолго покинуть жилище, так как он не знал большинство гостей. Более того, аккредитованные авто, которыми должны были пользоваться организаторы и команда боксера, были использованы для перевозки гостей на Уэмбли.

В итоге, Дюбуа прибыл на арену лишь за 80 минут до своего выхода на ринг – на час позже, чем его соперник Усик. При входе возникли ещё и задержки из-за сопровождения гостей, что усилло напряжение в лагере британца.

Усик рассказал, благодаря какому удару победил Дюбуа в реванше.