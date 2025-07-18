Знаменитый американский тренер выступил с радикальным заявлением о третьем поединке Усик – Фьюри.
Башир считает, что Тайсон не заслуживает еще одного поединка с украинцем
около 1 часа назад
Бывший тренер Александра Усика (23-0, 14 KO) Джеймс Али Башир высказался о потенциальном третьем поединке украинца с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Цитирует американца vringe.com:
Бои между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже закончены. Но я не думаю, что нужны еще какие-то доказательства. Александр Усик уже дважды побил Тайсона Фьюри. Это не были близкие бои, на мой взгляд. Как по мне, Усик побил его легко. Конечно, Тайсон Фьюри здесь богиня, и он видит бой по-другому. Но большинство фанатов, экспертов и тренеров не скажут, что было что-то, из-за чего должен быть еще один поединок.
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок прошел в августе 2023 года и закончился победой Усика нокаутом в 9-м раунде.