Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Юрий Нужненко в комментарии Tribuna.com поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Каковы ваши ожидания от боя и какие прогнозы?

«Надеюсь, что Саша сделает работу над ошибками, будет осторожнее. Он всегда работает не на силу, а на технику выполнения. То есть этими движениями изматывает соперника, всегда подходит к нему, ищет открытые места – и над ними работает. В защите тоже – постоянно скручивает, за руку заходит. Постоянно держит соперника в напряжении.

Тот же Фьюри был по параметрам выше, но он его держал в напряжении. Постоянно, в любой момент готов подхватить, контратаковать. Контратака как навстречу, так и в ответ.

Я почему-то считал, что Дюбуа чуть ниже, а оказывается наоборот. Но это не мешает Александру держать его в напряжении, давать это движение благодаря работе ног, туловища, корпуса. Потому что при уклонениях работают как руки, так и ноги. Чувство дистанции и чувство, когда в нужный момент дать навстречу – он это умеет. Это имеет большое значение. И Саша этим пользуется».

Дюбуа на 11 лет младше. Может ли это как-то повлиять на результат и уменьшить разницу в подвижности, о которой вы упомянули?

«Это может иметь значение во второй половине боя. Если Усик раньше больше двигался, то в последнем поединке иногда и на себя принимал удары. Показал, что может их принимать – то есть функционально и физически он готов к этому.

Но чем больше он дает сопернику промахиваться, тем больше неуверенности в себе появляется у соперника. Поэтому чем больше движется, тем лучше. Меньше ударов нужно принимать на свою защиту. Но я вижу, что функционально он готов и к одному, и к другому. Дай Бог, чтобы всё было так, как я говорю».

После первого боя было много шума о ударе по туловищу. Уместно ли это считать одной из слабых сторон Усика?

«Время покажет. Но сколько у Александра за более чем 20 поединков было таких случаев? Чтобы через туловище ему что-то считали, например».

Сразу на ум не приходит.

«Вот и я об этом. А тут удар в пах. Можете даже на себе проверить, насколько это больно даже – даже если удар ладонью. Это очень неприятно. А ещё и когда это делает соперник с такой массой… Болевой удар, даже бандаж не помогает».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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