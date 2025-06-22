Влад Ефимов «Гребля Украины» из Рачице

По итогам заключительного дня чемпионата Европы, который проходил в Рачице, весловальщики сборной Украины завоевали 2 медали – 1 золотую, 1 серебряную.

ИТОГИ

Обе медали в заключительный день сборная Украины завоевала в женском каноэ – Людмила Лузан стала чемпионкой на дистанции 500 м, а затем, вместе с Ириной Федорив, завоевала серебро в олимпийском виде программы – каноэ-двойке, 500 м.

По итогам чемпионата Европы сборная Украины завоевала 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные, 1 бронзовую). Это 4-й результат сборной Украины в истории участия в чемпионатах Европы (его проведение возобновлено с 1997 года).

В медальном зачёте чемпионата сборная Украины разделила 5-е место со сборной Чехии.

ЛУЗАН. МЕДАЛЬ №11

Так уж сложилось у Людмилы Лузан, что самый любимый вид программы – одиночка, 500 м. Именно бронзой в этом виде программы она открыла счёт медалям на взрослом уровне – на чемпионате Европы-2018, завоевав бронзу. В её активе золото чемпионата Европы-2021 и две высшие награды чемпионата мира, не считая уже этапов Кубка мира.

Вот и на этом Евро она уверенно подтвердила статус фаворитки, выиграв уверенно, с запасом, с возможностью, в любой момент, добавить. Не пришлось. Плюс 2 секунды от ближайшей преследовательницы. Такая уверенная победа никак не отразилась на реакции. Она была, как всегда, эмоциональной.

ЛУЗАН – ФЕДОРИВ. МЕДАЛЬ №2

Если у Людмилы счёт медалей, завоёванных на чемпионатах мира и Европы уже приближается к 20-ти (19=12+7), у Ирины лишь две, но и чемпионат Европы – первый крупный старт во взрослой категории. Но, главное, завоёванные две медали в двойке, которая в последние пять лет является самым медалеёмким видом украинского веслования и, похоже, таким и останется.

Спринт, который состоялся накануне, девушкам удался, впрочем, олимпийская «500-метровка» – это совсем другая кухня – главное, конкуренция выше, потому что олимпийский вид. Так что мы не знали чего ожидать. Хотелось, конечно, победы.

После первой половины украинки шли на втором месте, следом за испанским экипажем Ярчевская/ Морено. Не измениласьдиспозиция и после финиша, и мы можем теперь с уверенностью сказать о рождении конкурентоспособного экипажа уже в олимпийском виде. Конечно, необходимо провести огромную работу для того, чтобы выйти на высокие скорости, а сейчас это 1 минута 50 секунд, относительно времени прохождения, и девушки, и тренеры это прекрасно понимают.

Таким образом, Людмила Лузан на нынешнем чемпионате повторила свой рекордный результат чемпионата Европы-2021, когда также завоевала 4 медали на 4 дистанциях.

ОЛИМПИЙСКИЕ ДВОЙКИ

Олег Кухарик/ Игорь Трунов

Определенные надежды на медали мы связывали с байдаркой-двойкой Олег Кухарик/ Игорь Трунов – чемпионами Европейских игр, которые, впрочем, после этого не демонстрировали медальных результатов. Не получилось и в этот раз. 1.30 – это 9-й результат, а первая восьмерка финишировала в диапазоне 1.27,1-1.28,4. Ждем чемпионата мира.



Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок



Каноэ-двойка Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок, напротив, совсем новая двойка – это только второй старт, на первом – майском этапе Кубка мира в Познани, были 7-ми, а в полуфинале установили личный рекорд 1.40,3. Сейчас они были близки, чтобы впервые в истории украинского гребли выехать из 1.40. Не удалось. Но 1.40,092 – еще один рекорд. Однако этого было недостаточно, чтобы бороться за медали, там борьба шла на уровне 1.36-1.37. Пока 8-е место.

СПРИНТ

Александр Зайцев

Совсем могли рассчитывать на медаль в соревнованиях байдарочников-спринтеров от действующего чемпиона Европы Александра Зайцева. Но спринт скоротечен и непредсказуем. Отличная гонка, но немного не хватило: 5-е место – 34,658 (у бронзового призера – 34,554).

Чемпионат Европы.

22 июня. Финалы

Утренняя сессия

10:15. Каноэ-одиночка. 500 м. Женщины. 1. Людмила ЛУЗАН (3) – 2.06,807.

11:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. 5. Александр ЗАЙЦЕВ (1) – 34,658.

12:36. Каноэ-двойка. 500 м. Женщины. 2. Людмила ЛУЗАН/ Ирина ФЕДОРИВ (2) – 1.56,456.

12:45. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. 9. Олег КУХАРИК/ Игорь ТРУНОВ (1) – 1.30,070.

13:01. Каноэ-двойка. 500 м. Мужчины. 8. Тарас МАЗОВСКИЙ/ Андрей РЫБАЧОК (9) – 1.40,092.

Вечерняя сессия

15:37. Каноэ-одиночка. 5000 м. Женщины. 6. Елена ЦЫГАНКОВА – 28.16,463

16:10. Каноэ-одиночка. 5000 м. Мужчины. 9. Павел АЛТУХОВ – 25.53,057

16:50. Байдарка-одиночка. 5000 м. Женщины. 7. Мария ПОВХ – 24.39.777.

17:25. Байдарка-одиночка. 5000 м. Мужчины. 16. Виталий БРЕЗИЦКИЙ – 23.27,184.