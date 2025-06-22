Андрей Рыбачок: «Настрой на финал в двойке – максимальный»
Бронзовый призер чемпионата Европы-2025 дал эксклюзивное интервью для XSPORT после завоевания медали
около 2 часов назад
- Андрей, поздравляю с бронзовой медалью. Доволен наградой?
- Да, доволен, что бронза. Конечно, есть над чем работать. Мог бы показать лучший результат, но все впереди. В конце концов, благодарю Бога, что есть медалька.
- Все ли удалось на протяжении дистанции?
- Да, дистанция прошла неплохо, взял хорошо старт. Немного собрался внутри, где соперники от меня оторвались, но все же я удержал свой ход и финишировал на третьем месте.
- Спринт, наверно, ваша самая любимая дистанция, кроме олимпийских, так?
- Да, у нас спринт, вообще, на высоком уровне. У нас, как вы знаете, главный тренер Юрий Чебан поднял очень высокую планку, и поэтому стараюсь держать её и дальше, показывать хороший результат. Дистанция мне, действительно, очень нравится. Конечно, хочется выступать и в олимпийских видах, в частности, каноэ-двойке, где сейчас у нас новый экипаж. В заключительный день чемпионата у нас финал.
Конечно, хотел бы поблагодарить всех причастных, свою семью, мою жену Анастасию Рыбачок (двукратную серебряную призерку Олимпиады. - авт.). Передаю привет и сыну маленькому, который за меня очень сильно болеет.
Также хочу поблагодарить Юрия Чебана и Николая Мацапуру за то, что способствовали подготовке, Министерству молодежи и спорта за то, что делали хорошие условия для сборов.
Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, хочу поблагодарить 9-й спортивный клуб армии города Одесса.
И, конечно, уже всем тем людям, которые нас оберегают, которые защищают нас каждый день, дают возможность нам выступать на международных аренах и показывать результат. А мы уже стараемся показывать максимальный результат, чтобы не было обидно.
- Видел, с кем-то общались по телефону перед награждением…
- Со своей женой в первую очередь, также у меня мама очень сильно переживает. Сразу звонит. Я ей сказал: «Мама, все нормально, спасибо за молитвы».
- Какое настроение на двойку?
- Боевой. Медаль в спринте мне очень подняла настроение. Думаю, что все будет супер, и мы покажем максимальный свой результат.