Влад Ефимов «Гребля України» з Рачицы

- Андрей, поздравляю с бронзовой медалью. Доволен наградой?

- Да, доволен, что бронза. Конечно, есть над чем работать. Мог бы показать лучший результат, но все впереди. В конце концов, благодарю Бога, что есть медалька.

- Все ли удалось на протяжении дистанции?

- Да, дистанция прошла неплохо, взял хорошо старт. Немного собрался внутри, где соперники от меня оторвались, но все же я удержал свой ход и финишировал на третьем месте.

- Спринт, наверно, ваша самая любимая дистанция, кроме олимпийских, так?

- Да, у нас спринт, вообще, на высоком уровне. У нас, как вы знаете, главный тренер Юрий Чебан поднял очень высокую планку, и поэтому стараюсь держать её и дальше, показывать хороший результат. Дистанция мне, действительно, очень нравится. Конечно, хочется выступать и в олимпийских видах, в частности, каноэ-двойке, где сейчас у нас новый экипаж. В заключительный день чемпионата у нас финал.

Конечно, хотел бы поблагодарить всех причастных, свою семью, мою жену Анастасию Рыбачок (двукратную серебряную призерку Олимпиады. - авт.). Передаю привет и сыну маленькому, который за меня очень сильно болеет.

Также хочу поблагодарить Юрия Чебана и Николая Мацапуру за то, что способствовали подготовке, Министерству молодежи и спорта за то, что делали хорошие условия для сборов.

Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, хочу поблагодарить 9-й спортивный клуб армии города Одесса.

И, конечно, уже всем тем людям, которые нас оберегают, которые защищают нас каждый день, дают возможность нам выступать на международных аренах и показывать результат. А мы уже стараемся показывать максимальный результат, чтобы не было обидно.

- Видел, с кем-то общались по телефону перед награждением…

- Со своей женой в первую очередь, также у меня мама очень сильно переживает. Сразу звонит. Я ей сказал: «Мама, все нормально, спасибо за молитвы».

- Какое настроение на двойку?

- Боевой. Медаль в спринте мне очень подняла настроение. Думаю, что все будет супер, и мы покажем максимальный свой результат.