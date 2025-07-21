Денис Седашов

Международная федерация шахмат (FIDE) разрешила российской женской команде принять участие в командном чемпионате мира по шахматам. В то же время спортсменки будут выступать в нейтральном статусе – без национальной символики, под флагом FIDE. Сообщает пресс-служба организации.

Допуск возможен только при условии получения так называемого письма-несогласия от Международного олимпийского комитета (МОК).

В FIDE отметили, что приняли такое решение на основе предыдущего прецедента — когда участие в соревнованиях разрешили нейтральным командам из уязвимых групп: молодежным составам и игрокам с инвалидностью.

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