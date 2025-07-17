Денис Седашов

Словенец Тадей Погачар одержал уверенную победу на 12-м этапе Тур де Франс-2025. Это был горный этап — 180 км с финишем на крутом подъеме в Отаками.

Погачар опередил ближайшего преследователя Йонаса Вингегора из Дании на 2 минуты 10 секунд. Третьим финишировал немец Флориан Липовиц.

The last few metres of this ascent where the world champion put on a real show!



Les derniers mètres de cette ascension où le champion du monde a offert une véritable démonstration !#TDF2025 pic.twitter.com/TOadldKMtr — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

Для Погачара это уже третья победа на нынешнем Туре и 20-я в карьере. Благодаря этому он снова надел желтую майку лидера общего зачета.

В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, которые участвуют в самой изнурительной велогонке мира.

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