Павел Василенко

Министерство социальных прав Испании обратилось к государственной прокуратуре с просьбой провести расследование в отношении вингера Барселоны Ламина Ямаля после того, как он, предположительно, нанял людей с карликовостью для выступления на своем 18-летии.

В воскресенье Ямаль устроил вечеринку в арендованном помещении в Оливелье, небольшом городке в 50 километрах к северо-западу от Барселоны, среди гостей были ютуберы, инфлюенсеры и несколько товарищей по команде Барселоны.

Ямаль нанял группу артистов с карликовостью, которую Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями Испании (ADEE) назвала «неприемлемой в XXI веке».

В ответ на запрос BBC Главное управление по делам лиц с ограниченными возможностями, входящее в состав министерства, заявило, что ADEE подала юридическую жалобу на игрока Барселоны.

«Поэтому Главное управление обратилось к прокуратуре с просьбой провести расследование, чтобы определить, было ли нарушено законодательство и, следовательно, права лиц с ограниченными возможностями», – подчеркнули они.

ADEE заявила, что публично осуждает трудоустройство людей низкого роста в сфере развлечений и подаст в суд, поскольку это укрепляет стереотипы, поощряет дискриминацию и подрывает имидж и права людей с ограниченными возможностями.

«Эти действия нарушают не только действующее законодательство, но и основные этические ценности общества, стремящегося к равноправию и уважению. Общий закон о правах лиц с ограниченными возможностями прямо запрещает такие действия: «Запрещаются выступления или развлекательные мероприятия, в которых лица с ограниченными возможностями или в других обстоятельствах используются для провокации насмешек, издевательств или осмеяния общественности способом, противоречащим уважению человеческого достоинства», – говорится в заявлении.

Однако испанская радиостанция RAC1 взяла интервью у человека, который представился одним из присутствующих на вечеринке артистов, и защищал Ламина Ямаля.

«Нас никто не унижал, мы спокойно работали. Не понимаю, почему такой ажиотаж. Мы обычные люди, делаем то, что хотим, абсолютно законным образом. Мы знаем свою границу и никогда ее не перейдем, мы не обезьяны с ярмарки».

Артист рассказал, что программа артистов длилась один час, после чего они присоединились к непринужденной атмосфере вечеринки.