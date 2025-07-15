Без Харлан. Украина назвала состав на чемпионат мира-2025
Соревнования пройдут с 22 по 30 июля в Грузии
около 1 часа назад
Фото: Instagra
С 22 по 30 июля в грузинском Тбилиси пройдет чемпионат мира по фехтованию. На соревнованиях выступят 24 украинских спортсмена:
Женщины
Сабля: Алина Комащук, Юлия Бакастова, Александра Бондар, Дарья Гонцова
Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова
Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Анна Максименко
Мужчины
Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин
Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Богдан Пнивчук, Максим Гаравский
Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свичкар, Никита Кошман
Ранее Ольга Харлан рассказала, когда планирует вернуться к выступлениям.