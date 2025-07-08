Харлан отреагировала на допуск россиянок с военным званием на чемпионат мира-2025
FIE продолжает поддерживать террористов
12 минут назад
Ольга Харлан / Фото - Instagra
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на допуск нейтральных атлеток с российским паспортом на чемпионат мира, который пройдет в Тбилиси (Грузия).
Ольга добавила в сторис фото фехтовальщиц с президентом рф и секретарем Совета безопасности рф.
«Нейтральные приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Молодцы, FIE».
Напомним, кмировому первенству в нейтральном статусе допустили Софию Великую, которая имеет звание майора рф, Ольгу Никитину, Александру Михайлову и Яну Егорян, которая имеет звание лейтенанта российской армии.
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