Владимир Кириченко

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на допуск нейтральных атлеток с российским паспортом на чемпионат мира, который пройдет в Тбилиси (Грузия).

Ольга добавила в сторис фото фехтовальщиц с президентом рф и секретарем Совета безопасности рф.

«Нейтральные приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Молодцы, FIE».

Напомним, кмировому первенству в нейтральном статусе допустили Софию Великую, которая имеет звание майора рф, Ольгу Никитину, Александру Михайлову и Яну Егорян, которая имеет звание лейтенанта российской армии.