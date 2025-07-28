Олег Гончар

Украинская саблистка Алина Комащук, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию 2025 года в Тбилиси, отказалась от совместного фото с "нейтральной" россиянкой Яной Егорян, которая выиграла соревнования.

Егорян получила нейтральный статус от Международной федерации фехтования (FIE), несмотря на службу в Вооруженных силах России и свое участие в мероприятии в поддержку террористической "ДНР".

Для 32-летней Комащук эта бронза стала первой индивидуальной наградой на чемпионатах мира. Ранее она завоевывала две медали в командной сабле.

Лидер сборной Украины Ольга Харлан эмоционально поздравила Комащук с выигранной медалью.