Комащук отказалась от фото с российской фехтовальщицей на ЧМ-2025
Егорян, которая представляет Россию под нейтральным статусом, служит в ВС РФ и поддерживала террористов
около 9 часов назад
Украинская саблистка Алина Комащук, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию 2025 года в Тбилиси, отказалась от совместного фото с "нейтральной" россиянкой Яной Егорян, которая выиграла соревнования.
Егорян получила нейтральный статус от Международной федерации фехтования (FIE), несмотря на службу в Вооруженных силах России и свое участие в мероприятии в поддержку террористической "ДНР".
Для 32-летней Комащук эта бронза стала первой индивидуальной наградой на чемпионатах мира. Ранее она завоевывала две медали в командной сабле.
Лидер сборной Украины Ольга Харлан эмоционально поздравила Комащук с выигранной медалью.
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