Украина открыла медальный зачет на Универсиаде-2025
Емілі Конрад завоевала первую медаль для Украины на турнире
около 2 часов назад
Украина завоевала первую медаль на Всемирной летней Универсиаде-2025, проходящей в Германии.
Автором первой медали стала 17-летняя шпажистка Эмили Конрад, которая завоевала бронзу в личных соревнованиях по фехтованию.
Конрад уверенно преодолела четыре раунда на пути к полуфиналу, где уступила чемпионке Универсиады-2023 Кайлин Сьо из Гонконга со счетом 8:10.
Бронза Конрад стала её первой наградой на Универсиадах.
Ещё одну медаль Украине гарантировала Анна Максыменко, которая вышла в финал женской индивидуальной шпаги. За золото или серебро она будет сражаться с той же Кайлин Сьо.
Максыменко ранее выиграла золото на юниорском Кубке мира-2023 и серебро на ЧМ-2022 среди юниоров.
Напомним, Ольга Харлан отреагировала на допуск россиянок с воинским званием к чемпионату мира-2025.