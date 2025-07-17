Олег Гончар

Украина завоевала первую медаль на Всемирной летней Универсиаде-2025, проходящей в Германии.

Автором первой медали стала 17-летняя шпажистка Эмили Конрад, которая завоевала бронзу в личных соревнованиях по фехтованию.

Конрад уверенно преодолела четыре раунда на пути к полуфиналу, где уступила чемпионке Универсиады-2023 Кайлин Сьо из Гонконга со счетом 8:10.

Бронза Конрад стала её первой наградой на Универсиадах.

Ещё одну медаль Украине гарантировала Анна Максыменко, которая вышла в финал женской индивидуальной шпаги. За золото или серебро она будет сражаться с той же Кайлин Сьо.

Максыменко ранее выиграла золото на юниорском Кубке мира-2023 и серебро на ЧМ-2022 среди юниоров.

Напомним, Ольга Харлан отреагировала на допуск россиянок с воинским званием к чемпионату мира-2025.