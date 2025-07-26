Украинка Бакастова на чемпионате мира победила двукратную олимпийскую чемпионку из России Великую
Юлия выбила третью сеяную соревнований
около 7 часов назад
Фото: Instagra
Юлия Бакастова стала автором сенсации на старте чемпионата мира-2025 по фехтованию на саблях в грузинском Тбилиси.
Украинка во втором круге соревнований встретилась с третьей сеяной двукратной победительницей Олимпийских игр Софьей Великой. Встреча продолжилась на максимальную дистанцию – Бакастова победила одним ударом 15:14.
Напомним, что Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию на шпагах.