Денис Седашов

Женская сборная Украины по хоккею на траве одержала победу на чемпионате Европы в третьем дивизионе, который состоялся в Аланье (Турция).

В финальном матче украинская команда уверенно разгромила хозяек турнира — сборную Турции со счётом 10:1.

Напомним, в 2023 году команда выступала во втором дивизионе, однако из-за финансовых долгов была вынуждена опуститься до самого низкого уровня континентального первенства.