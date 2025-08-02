Женская сборная Украины – победительница чемпионата Европы по хоккею на траве
Сине-желтые в решающем матче обыграли Турцию
около 2 часов назад
Фото: eurohockey
Женская сборная Украины по хоккею на траве одержала победу на чемпионате Европы в третьем дивизионе, который состоялся в Аланье (Турция).
В финальном матче украинская команда уверенно разгромила хозяек турнира — сборную Турции со счётом 10:1.
Напомним, в 2023 году команда выступала во втором дивизионе, однако из-за финансовых долгов была вынуждена опуститься до самого низкого уровня континентального первенства.
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