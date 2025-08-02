Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24–0, 15 КО).

Сегодня все мы стремимся к тому, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы повсюду на земле как можно больше людей знало об истории украинской борьбы за жизнь.

Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов присоединяются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одной из таких легенд является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Во время встречи с ним говорили именно об этом – о том, как укрепить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и о том мужестве, которое украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом.

Работаем вместе для Украины, для свободы, ради мира.