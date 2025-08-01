В Великобритании назвали трёх бойцов, которые могут победить Усика
Бунс считает, что в будущем украинца одолеют
29 минут назад
Фото: Getty Images
Обозреватель бокса из Великобритании Стив Бунс назвал боксеров, которые могут создать проблемы для Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова эксперта приводит sport.ua:
Если Тайсон Фьюри вернется и приведет себя в отличную форму, у него будет шанс это сделать. Джозеф Паркер умный боксер и может также доставить проблемы Усику. Еще назову Агита Кабайела. Кто-то из этой тройки может победить Александра, но не думаю, что именно сейчас это возможно.
Напомним, что Усик вернулся в Украину после реванша с Даниэлем Дюбуа.
Поделиться