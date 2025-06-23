Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган после дубля в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 против Аль-Айна (6:0) заявил о намерении продолжать играть на высшем уровне. Слова 34-летнего немца передает ESPN.

Казалось, что в конце нам нужен был седьмой мяч. Мы поставили такую цель в перерыве, но, к сожалению, не достаточно хорошо начали второй тайм, были немного медленными. Казалось, что это стоило нам результата в конце.

Даже в первом тайме были короткие отрезки, когда мы были не такими точными в наших передачах и в игре в целом. Это то, что мы должны проанализировать и улучшить, потому что на самом высоком уровне нельзя позволять себе так долго быть нестабильными.

Если честно, это казалось слишком долгим периодом. По крайней мере на пять или десять минут больше, чем позволяют наши стандарты. Седьмой гол дал бы нам большую вероятность, но это также не так важно. Нам нужно показать хорошую игру против Ювентуса и выиграть матч.

У меня остался еще один год контракта, и я очень счастлив здесь, думаю, все это знают. Я настроен на этот турнир и наслаждаюсь футболом. Я до сих пор верю, что могу еще несколько лет играть на самом высоком уровне, если хорошо заботиться о себе. Я доказал это в прошлом сезоне, когда не пропустил ни одного матча. Я доступен, я в хорошей форме и хочу играть на самом высоком уровне еще долго.